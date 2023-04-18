Появилось видео смертельного ДТП с маршрутчиком и велосипедисткой в центре Краснодара
Происшествия
18.04.2023 13:56
Смертельная авария произошло утром 18 апреля на пересечении улиц Северной и Тургенева.
Двигавшийся по улице Северной водитель маршрутки проехал на красный сигнал светофора и сбил 50-летнюю велосипедистку, которая переезжала дорогу на зеленый сигнал светофора. От полученных травм женщина скончалась в больнице.
В соцсетях появилось видео ДТП с камер видеонаблюдения. На кадрах видно, что маршрутчик при виде велосипедистки на пешеходном переходе начал менять траекторию движения, смещаясь влево. Однако женщина продолжила движение вперед и попала под колеса микроавтобуса.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», по факту ДТП на улице Северной проводится доследственная проверка. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела за нарушение ПДД, повлекшее смерть человека по неосторожности.
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