Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Появилось видео смертельного ДТП с маршрутчиком и велосипедисткой в центре Краснодара

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/poyavilos-video-smertelnogo-dtp-s-marshrutchikom-i-velosipedistkoj-v-tsentre-krasnodara
Появилось видео смертельного ДТП с маршрутчиком и велосипедисткой в центре Краснодара
Видео t.me/tk_krd

Смертельная авария произошло утром 18 апреля на пересечении улиц Северной и Тургенева.

Двигавшийся по улице Северной водитель маршрутки проехал на красный сигнал светофора и сбил 50-летнюю велосипедистку, которая переезжала дорогу на зеленый сигнал светофора. От полученных травм женщина скончалась в больнице.

В соцсетях появилось видео ДТП с камер видеонаблюдения. На кадрах видно, что маршрутчик при виде велосипедистки на пешеходном переходе начал менять траекторию движения, смещаясь влево. Однако женщина продолжила движение вперед и попала под колеса микроавтобуса.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по факту ДТП на улице Северной проводится доследственная проверка. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела за нарушение ПДД, повлекшее смерть человека по неосторожности.

Статьи
Когда и как нужно избавиться от оставшихся с Пасхи яиц
Когда и как нужно избавиться от оставшихся с Пасхи яиц
Инструкция для «чайников»: как новичку выбрать вино?
Инструкция для «чайников»: как новичку выбрать вино?
Шествия «Бессмертного полка» в 2023 году не будет: что предлагают организаторы
Шествия «Бессмертного полка» в 2023 году не будет: что предлагают организаторы
От чего появляется цистит: симптомы и лечение
От чего появляется цистит: симптомы и лечение
Спастись от жары: сколько стоит кондиционер и его установка в Краснодаре
Спастись от жары: сколько стоит кондиционер и его установка в Краснодаре
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Трамвай Краснодара: новейшая история, маршруты и где ждать новые ветки
  2. Концерт критиковавшей СВО группы «ГРОТ» отменили в Краснодаре за час до выступления
  3. Точки продаж новых моделей автозавода «Москвич» открылись в Сочи
  4. Могилы с QR-кодами могут появиться на Всесвятском кладбище в Краснодаре
  5. Концертную площадку Red Arena в Красной Поляне «переименовали» в Buzova Arena
  6. С 28 апреля ограничат движение грузовиков по выходным дням на трассе от Горячего Ключа до Джубги
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях