Появилось видео смертельного ДТП с маршрутчиком и велосипедисткой в центре Краснодара

Смертельная авария произошло утром 18 апреля на пересечении улиц Северной и Тургенева.

Двигавшийся по улице Северной водитель маршрутки проехал на красный сигнал светофора и сбил 50-летнюю велосипедистку, которая переезжала дорогу на зеленый сигнал светофора. От полученных травм женщина скончалась в больнице.

В соцсетях появилось видео ДТП с камер видеонаблюдения. На кадрах видно, что маршрутчик при виде велосипедистки на пешеходном переходе начал менять траекторию движения, смещаясь влево. Однако женщина продолжила движение вперед и попала под колеса микроавтобуса.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по факту ДТП на улице Северной проводится доследственная проверка. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела за нарушение ПДД, повлекшее смерть человека по неосторожности.