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Появилось видео с места пожара в жилом многоквартирном доме в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/poyavilos-video-s-mesta-pozhara-v-zhilom-mnogokvartirnom-dome-v-krasnodare
Фото «Кубань 24»

Сообщение о возгорании на улице Карасунской в Пашковке поступило в МЧС 12 апреля в 14:32.

На видеозаписи, которую опубликовало ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, видно, что пожар возник на третьем этаже многоквартирного жилого дома.

Эвакуировали 25 человек. В 15:55 огонь локализовали, в 16:37 — полностью потушили. Площадь пожара составила около 600 кв. м.

По предварительным данным, во время пожара никто не пострадал. На месте работали 50 человек и 17 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре произошел пожар в жилом трехэтажном доме в Пашковском микрорайоне. Жильцов эвакуировали. На место прибыли 33 сотрудника МЧС и 10 единиц техники.

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