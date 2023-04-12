Появилось видео с места пожара в жилом многоквартирном доме в Краснодаре
Происшествия
12.04.2023 16:14
Сообщение о возгорании на улице Карасунской в Пашковке поступило в МЧС 12 апреля в 14:32.
На видеозаписи, которую опубликовало ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, видно, что пожар возник на третьем этаже многоквартирного жилого дома.
Эвакуировали 25 человек. В 15:55 огонь локализовали, в 16:37 — полностью потушили. Площадь пожара составила около 600 кв. м.
По предварительным данным, во время пожара никто не пострадал. На месте работали 50 человек и 17 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре произошел пожар в жилом трехэтажном доме в Пашковском микрорайоне. Жильцов эвакуировали. На место прибыли 33 сотрудника МЧС и 10 единиц техники.
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