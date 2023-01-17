Появилось видео хлопка цистерны бензовоза на нефтебазе под Краснодаром
Автоцистерна лопнула 13 января около 22:00 на территории ООО «С.А.С.» в станице Новотитаровской.
С места происшествия с травмами госпитализировали сотрудника нефтебазы. В прокуратуре уточнили, что автоцистерна лопнула из-за паров топлива. Пострадавший работник находится в больнице с переломами обеих ног. Его жизни ничего не угрожает.
В распоряжении газеты «РВС» появилось видео момента хлопка цистерны бензовоза на нефтебазе. На кадрах видны огненная вспышка и ударная волна.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», дочь пострадавшего на нефтебазе мужчины рассказала, что в соцсетях ее отца обвиняют в нарушении правил безопасности и последующем хлопке в цистерне. Родственники мужчины с этим не согласны и хотят добиться правды.
По ее словам, мужчина не просто упал с вышки, его откинуло волной, было два хлопка. У него переломаны ноги, одна нога раздроблена. Из-за того, что он был пристегнут ремнем безопасности, его не откинуло в сторону, он просто висел на этом ремне.
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