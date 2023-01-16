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Из-за лопнувшей автоцистерны в Динском районе пострадал сотрудник нефтебазы

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-lopnuvshej-avtotsisterny-v-dinskom-rajone-postradal-sotrudnik-neftebazy
Из-за лопнувшей автоцистерны в Динском районе пострадал сотрудник нефтебазы
Фото t.me/chp_krd

Ранее в соцсетях появилась информация, что 13 января около 22:00 на территории ООО «С.А.С.» в станице Новотитаровской лопнула автоцистерна.

С места происшествия с травмами госпитализировали сотрудника нефтебазы. В результате ЧП мужчина сломал обе ноги. Уточняется, что он упал со смотровой вышки на землю.

«Автоцистерна лопнула из-за паров топлива. Прокуратура Динского района держит ход проверки под контролем. Травмы получил один из работников. В настоящее время он находится в больнице с переломами обеих ног, угрозы жизни нет», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

По словам дочери пострадавшего, в соцсетях ее отца обвиняют в нарушении правил безопасности и последующем хлопке в цистерне. Родственники мужчины с этим не согласны и хотят добиться правды.

«Он не просто упал с вышки, его откинуло волной, было два хлопка. У него переломаны ноги, одна нога раздроблена. Из-за того, что он был пристегнут ремнем безопасности, его не откинуло в сторону, он просто висел на этом ремне», — рассказала дочь пострадавшего интернет-порталу «Кубань 24».

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