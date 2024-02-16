Появилось видео ДТП с перевернувшейся на трамвайные пути машиной в Краснодаре

В полиции Краснодара сообщили обстоятельства аварии, которая произошла 16 февраля в 7:15 на улице Московской в районе пересечения с Солнечной.

По предварительным данным, водитель автомобиля Kia ехал по улице Московской со стороны улицы Петра Метальникова в сторону улицы Солнечной и при повороте налево столкнулся с автомобилем ВАЗ.

Отечественная легковушка после столкновения вылетела на трамвайные пути и перевернулась. В результате ДТП никто не пострадал, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», перевернувшийся автомобиль заблокировал движение общественного транспорта. В связи с этим в Музыкальном микрорайоне утром 16 февраля остановилось движением трамваев № 5, 8, 15, 21 и 22. Трамваи снова пошли в 7:47.