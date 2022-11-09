Появились подробности о герое популярного видео, дважды отбросившего от себя гранаты в окопе

Видео t.me/priazovkayeisk

Накануне в российских и зарубежных СМИ и соцсетях начало набирать популярность видео, снятое с беспилотника ВСУ. На нем российский военный в окопе ловко отбрасывает от себя сбрасываемые на него гранаты.

«Эти кадры под заголовком «Русский солдат непобедим» облетели весь мир. Гордимся мужеством и реакцией земляка — пехотинца Алексея из 138-й отдельной мотострелковой бригады, дислоцированной в поселке Каменка Выборгского района Ленобласти», — сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области.

В Telegram-канале журналиста Владимира Соловьева уточнили, что ставшее популярным видео сняли весной 2022 года во время боев около села Малая Рогань под Харьковом. По данным источника, российский военный, отбрасывающий от себя падающие с беспилотника гранаты, жив и здоров, сообщает RT.

Читайте также: казаки из отряда «Кубань» обнаружили склад оружия ВСУ.