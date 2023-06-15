Появились подробности бойни домашних животных, которую устроил 12-летний подросток из Армавира

В Армавире полиция проводит проверку по факту жестокого обращения с животными: 12-летний подросток пробрался в чужой двор и зверски забил до смерти 13 кроликов и 7 уток.

Это произошло в частном доме на улице Гоголя, 375. На момент происшествия хозяина не было дома. О случившемся он узнал от соседа и быстро вернулся.

«Я сразу во двор и полный обход начал делать. Там увидел лежащих уток, одна с поломанным клювом, жестко перебитая. Кролики везде. Может они убегали. Он так их и ловил», — рассказал хозяин дома Николай Олиферов.

Сейчас выясняется, как подросток попал в чужой двор.

«Почти на всей территории участка установлен забор из металлопрофиля. Перепрыгнуть его 12-летний мальчик вряд ли мог. Если пройти еще немного, здесь ограждение уже другое — шифер и деревянные доски. Но, по словам хозяина дома, конструкция очень шаткая. Если попытаться через нее перелезть, то забор бы не выдержал», — сообщила корреспондент Татьяна Алексеева.

Личность несовершеннолетнего живодера уже установлена. Сейчас с ним работают сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», вечером 11 июня 12-летний мальчик пробрался во двор частного дома в Армавире и палкой убил 17 уток и 7 кроликов. Владелец погибших животных написал заявление в полицию.