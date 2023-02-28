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Повысить социальные пенсии на 3,3% в апреле предложили в Минтруде РФ

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/povysit-sotsialnye-pensii-na-3-3-v-aprele-predlozhili-v-mintrude-rf
Повысить социальные пенсии на 3,3% в апреле предложили в Минтруде РФ
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Социальные пенсии предложили доиндексировать с 1 апреля в дополнение к повышению на 10%.

Соответствующий проект вынесли на общественное обсуждение.

«С 1 января прожиточный минимум вырос еще на 3,3%. С 1 апреля по аналогии с прожиточным минимумом еще на 3,3% возрастут социальные пенсии, которые ежегодно увеличиваются по росту прожиточного минимума», — приводятся в сообщении слова заместителя министра труда и социальной защиты, статс-секретаря Андрея Пудова.

По его словам, рост социальной пенсии за год составит 13,6%. Таким образом он будет выше фактической годовой инфляции — 11,9%. Индексация позволит повысить уровень соцобеспечения около 4 млн пенсионеров, сообщает ТАСС.

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