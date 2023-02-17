Повышенный уровень загрязнения воздуха выявили в Краснодаре в 2022 году
Расчеты основаны на данных космического мониторинга Земли. По пяти основным загрязняющим веществам в 2022 году центр Краснодарского края набрал 29,9 балла.
В воздухе Краснодара больше всего содержится формальдегидов — почти 60%. Диоксид серы составляет 19,2%, еще 14,3% — диоксид азота. Содержание угарного газа составляет 4,6%, еще 2,25% — аэрозоли.
В Новороссийске уровень загрязнения также повышен — 27,2 балла. Формальдегидов в воздухе 51,5%, диоксида серы — 21%, аэрозолей — 6,3%. Также выявлено 5% угарного газа и 16,2% диоксида азота.
В Сочи уровень загрязненности воздуха отмечается как низкий — 19,8 балла. Содержание формальдегидов в воздухе — 53%, диоксида серы — 21,7%. Содержание аэрозолей достигает 15,1%, угарного газа — 6% и диоксида азота — 4%, говорится в рейтинге «КБ Стрелка».
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