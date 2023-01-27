КТК начал тестировать работу станции контроля качества воздуха под Новороссийском

Пункт контроля качества воздуха появился в районе отгрузки нефти на морском терминале в Южной Озереевке.

Специальные датчики на станции круглосуточно будут фиксировать на допустимую концентрацию показатели предельных углеводородов, толуола, бензола, ксилола и метилмеркаптана. Пункт контроля установили на границе санитарно-защитной зоны в ближайшей точке к застройке поселка.

После тестовых приладок компания планирует информировать жителей поселка о концентрации химвеществ в воздухе, температуре воздуха и скорости и направлении ветра. Показатели будут размещать в разделе «Экоинформер» на сайте корпоративного журнала Панорама КТК, сообщает пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума.

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