КТК начал тестировать работу станции контроля качества воздуха под Новороссийском
Общество
27.01.2023 17:07
Пункт контроля качества воздуха появился в районе отгрузки нефти на морском терминале в Южной Озереевке.
Специальные датчики на станции круглосуточно будут фиксировать на допустимую концентрацию показатели предельных углеводородов, толуола, бензола, ксилола и метилмеркаптана. Пункт контроля установили на границе санитарно-защитной зоны в ближайшей точке к застройке поселка.
После тестовых приладок компания планирует информировать жителей поселка о концентрации химвеществ в воздухе, температуре воздуха и скорости и направлении ветра. Показатели будут размещать в разделе «Экоинформер» на сайте корпоративного журнала Панорама КТК, сообщает пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума.
Читайте также: в Новороссийске КТК завершил ремонт обоих причалов после обнаружения трещин.
Популярные новости
- Бард народа — 85 лет Владимиру Высоцкому
- Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М
- Белореченский и Полтавский полигоны ТБО: выученные уроки
- Стрелков ответил Пригожину и Рогозину на призывы приехать в Донбасс
- Мужчина трижды выстрелил в голову знакомому из-за земельного спора в Адыгее
- Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России