Повышенная тревожность и болезни ЖКТ: врач объяснила, почему нельзя пить кофе натощак

Многие привыкли начинать утро с чашки кофе. Однако, выпивая ее натощак, они рискуют получить множество проблем со здоровьем.

О том, чем каждое утро рискуют многие любители кофе, рассказала нутрициолог Ольга Панова.

«Самая распространенная и самая вредная привычка любителей кофе — это пить его на голодный желудок утром. Для многих из них завтрак равен чашке кофе. Это большая ошибка», — сказала врач.

По ее словам, утренний кофе на голодный желудок, вместе с желанной бодростью, способен «подарить» человеку дополнительную выработку гормона стресса кортизола, уровень которого утром и так достаточно высокий. Кроме того, кофе до или даже вместо завтрака провоцирует раздражение стенок желудка.

«Когда мы пьем кофе на голодный желудок, мы еще добавляем этого гормона (кофеин стимулирует выработку кортизола). Это нас бодрит, но те, кто постоянно так делают, всегда страдают определенной тревожностью, беспокойством. И дополнительно семимильными шагами идут к тому, чтобы заработать болезни желудка, поскольку их любимый напиток сильно раздражает стенки этого органа», — отметила Панова.

Нутрициолог советует начинать утро с завтрака, а после — пить кофе. По ее словам, так уровень кортизола не зашкалит, а желудок будет меньше раздражаться, сообщает радио Sputnik.

Читайте также: биолог предупредила о вреде тяжелых металлов, содержащихся в продуктах питания.