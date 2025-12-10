Повторный конкурс кандидатов на пост мэра объявили в Анапе

Первый конкурс на пост главы города-курорта признали несостоявшимся из-за нехватки желающих.

О повторном конкурсе по отбору кандидатур на должность главы Анапы объявили 10 декабря на пятой сессии Совета города-курорта. Прием документов начнется 12 декабря и продлится месяц.

Прием заявлений от кандидатов завершится 13 января. Сам конкурс состоится 26 января, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», решение о проведении конкурса по отбору кандидатов на должность мэра Анапы приняли в начале июля в связи с тем, что экс-глава города-курорта Василий Швец досрочно сложил с себя полномочия по собственному желанию. Документы от кандидатов принимали с 17 сентября по 31 октября.

Конкурсная комиссия 5 декабря признала несостоявшимся отбор кандидатов на должность главы города-курорта в связи с подачей документов лишь одним претендентом.

