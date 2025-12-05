Конкурс на пост мэра Анапы признали несостоявшимся из-за нехватки кандидатов

Конкурсная комиссия 5 декабря признала несостоявшимся отбор кандидатов на должность главы города-курорта в связи с подачей документов лишь одним претендентом.

Согласно регламенту, комиссия должна представить в городской совет минимум двух кандидатов на пост мэра.

«Руководствуясь пунктом 5.3 Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур, утвержденного решением Совета от 28 августа 2025 года № 829, конкурсная комиссия признала конкурс по отбору кандидатур на должность главы несостоявшимся», — сообщили в городском Совете газете «Анапское Черноморье».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в начале июля стало известно, что конкурс по отбору кандидатов на должность мэра проведут в Анапе. Такое решение приняли в связи с тем, что экс-глава города-курорта Василий Швец досрочно сложил с себя полномочия по собственному желанию. Документы от кандидатов принимали с 17 сентября по 31 октября.

