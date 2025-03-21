Повторные выбросы мазута обнаружили 21 марта на побережье Анапы

В пятницу во время утреннего мониторинга состояния береговой линии выбросы мелкой фракции мазута обнаружили на двух участках берега, закрепленных за командами Выселковского района и Краснодара.

Участники ликвидации ЧС от муниципалитетов работают на береговой линии около «Пляжного поселка» и на участке пляжа в поселке Джемете в Анапе.

Команды районов убирают новые выбросы в первую очередь. После этого, как и на остальных территориях, продолжают деликатную очистку песка от мелкой фракции мазута, сообщает оперативный штаб Краснодарского края в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», новые выбросы мазута обнаружили на побережье Анапы 20 марта. Команды муниципалитетов Краснодарского края в четверг утром провели мониторинг закрепленных территорий. По результатам 20 марта небольшие выбросы мелкой фракции мазута нашли на береговой линии около «Пляжного поселка» в Анапе. На этом участке работают представители Выселковского района.

Читайте также: установку и замену специальных сетей вдоль моря продолжают в Анапе. Сейчас на пляжах Анапы работают специалисты «Кубань-СПАС». Они продолжают вдоль кромки воды устанавливать новые специальные сети и менять загрязненные мазутом на новые.

Так, 19 марта, проложили около 2 км сетей. Их установка проводится по специальной технологии. Сети скручивают в жгуты и у берега закрепляют мешком с песком, точно якорем, чтобы та крепко держалась.

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