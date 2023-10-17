Поврежденный при падении самолета дом в Ейске полностью восстановят в декабре

С момента падения военного самолета Су-34 на девятиэтажный дом на улице Коммунистической в Ейске 17 октября исполнился год. В результате крушения погибли 16 жителей многоэтажки.

По данным мэрии Ейска, на сегодняшний день полностью сделали кладку несущих конструкций. Установлены окна на всех этажах, монтируют входные двери с третьего по седьмой этажи. На верхних этажах продолжается прокладка внутридомовых инженерных сетей, обеспечивающих подачу холодной и горячей воды, а также тепло- и электроснабжения. Устанавливают лифты, ограждения, полы дома застилают плиткой. Идут работы по устройству кровли в подъездах.

Ключи от квартир планирует передать жильцам 1 ноября, после чего жильцы будут заниматься ремонтом. На эти цели жильцам выданы компенсации. До конца декабря в доме буду ремонтировать подъезды и благоустраивать прилегающую территорию.

Полностью аварийно-восстановительные работы в многоэтажке будут завершены во второй половине декабря, сообщает ТАСС.

В Ейске 17 октября прошло возложение цветов в память жертв погибших при крушении самолета. В Спасо-Преображенском храме прошла панихида по погибшим.

«На месте трагедии не осталось ее следа. Пострадавшая часть дома отстроена заново и идут завершающие работы. При поддержке губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, жители получали компенсации и установленные выплаты. Совсем скоро они смогут приступить к ремонту, обустройству и заселению. Компенсации на эти цели также предусмотрены», — написал в своем Telegram-канале глава Ейского района Роман Бублик.

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