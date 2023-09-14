Восстановление поврежденного самолетом многоквартирного дома завершают в Ейске

В доме на улице Коммунистической уже построили восемь этажей и приступили к девятому.

«Подрядная организация продолжает аварийно-восстановительные работы, начатые в феврале этого года. Сейчас строители осуществляют кладку наружных стен девятого этажа и внутренних перегородок. По поручению Вениамина Кондратьева в ноябре дом будет сдан, и жители получат свои ключи», — сообщил замгубернатора Кубани Сергей Власов.

Также работники проводят инженерные сети электроснабжения, вентиляции, отопления, водоснабжения и канализации, а также внутреннюю отделку помещений. Специалисты выполняют стяжку пола, монтируют оконные и дверные блоки. Более 100 строителей и 3 единиц техники заняты на объекте.

Кроме того, строители полностью демонтировали четыре подъезда. Жильцов расселили до полного окончания работ, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», кладку несущих стен завершают на четвертом этаже разрушенного от падения самолета дома в Ейске.