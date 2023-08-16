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Поврежденный оползнем крупный водовод в Адлере восстановили на 10 часов раньше срока

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/povrezhdennyj-opolznem-krupnyj-vodovod-v-adlere-vosstanovili-na-10-chasov-ranshe-sroka
Поврежденный оползнем крупный водовод в Адлере восстановили на 10 часов раньше срока
Фото пресс-службы администрации Анапы

Снабжающий питьевой водой часть Сочи, Адлерский и Хостинский районы магистральный водовод был поврежден в результате подвижки грунта.

Весь комплекс работ выполнили на 10 часов раньше срока. Сейчас начали процесс наполнения системы — его проводят в плавном режиме во избежание гидроударов.

В связи с этим перебои с водоснабжением могут наблюдаться у жителей Хосты, Адлера, Кудепсты, Мацесты, Бытхи, села Раздольного и микрорайона Светлана. Восстановить подачу в полном объеме планируют к концу следующих суток, однако специалисты стараются максимально сократить эти сроки.

Сейчас воду подвозят по заявкам. Цистерны курсируют на улице Славы, 122, Самшитовой, 4 — ГБ № 3, Звездной, 5, Глазунова, 1, 5 ,6 ,10 переулках Праздничном и Прудном, а также в Горном Лоо на улице Обзорной, 6. Список корректируется исходя из заявок. Их можно оставить по телефону 444-05-05, сообщает МЦУ Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в районе улицы Ленина около ЖК «Курортный» 9 августа активизировалась подвижка грунта, которая вызвала прорыв водовода диаметром 800 мм. Инженеры выявили два участка повреждений.

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