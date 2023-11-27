Поврежденные ж/д пути восстанавливают в Лазаревском районе Сочи

Сейчас специалисты устраняют последствия стихии — ночью 27 ноября движение поездов вновь приостановили.

Все 10 самолетов, уходивших на запасной аэродром в Минводах, вернулись в Сочи.

Ветром на курорте повалило 70 деревьев. Работы вели всю ночь, большинство упавших деревьев распилили и вывезли. В первую очередь освобождали проезжую часть.

Пострадали несколько остановок, у некоторых домов повредило кровлю. Угрозы жизни людей нет. Все планируют исправить, когда наладится погода. Общественный транспорт на курорте ходит штатно.

Остаются проблемы с электроснабжением — для оперативного восстановления беспрерывно работают 23 бригады энергетиков.

«Социальные объекты работают в своем обычном режиме. Уровень воды на реках курорта остается в норме, однако на море волны достигли 6 баллов, подходить к воде очень опасно! Предупреждение по погоде в Сочи сохраняется до конца понедельника. Оперативный штаб продолжает действовать в круглосуточном режиме», — сообщает глава Сочи Алексей Копайгородский в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», поезда задержали в Сочи из-за упавших на контактную линию деревьев.