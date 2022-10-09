Поврежденные в результате ЧП на Крымском мосту вагоны начали убирать с путей

Фото пресс-службы Министерства транспорта РФ

Об этом сообщили 9 октября в представительстве Крымской железной дороги.

«В настоящее время вагоны убирают, освобождают пути для проведения восстановительных работ. Задействована необходимая техника», — сообщили в пресс-службе организации.

В компании «Гранд сервис экспресс» добавили, с момента возобновления движения по мосту в Крым до полудня прошли 8 поездов, в том числе 3 три поезда Анапа — Симферополь. Из Крыма прошли 5 поездов. Перевезли около 6 тыс. пассажиров. Из Крыма отправили все поезда, которые были задержаны из-за ЧП на мосту, сообщает ТАСС.

Ранее в Минтрансе РФ сообщили о том, что на Крымском мосту восстановили движение поездов, к вечеру 9 октября запустят электрички.