Поврежденные в результате ЧП на Крымском мосту вагоны начали убирать с путей
Общество
09.10.2022 14:23
Об этом сообщили 9 октября в представительстве Крымской железной дороги.
«В настоящее время вагоны убирают, освобождают пути для проведения восстановительных работ. Задействована необходимая техника», — сообщили в пресс-службе организации.
В компании «Гранд сервис экспресс» добавили, с момента возобновления движения по мосту в Крым до полудня прошли 8 поездов, в том числе 3 три поезда Анапа — Симферополь. Из Крыма прошли 5 поездов. Перевезли около 6 тыс. пассажиров. Из Крыма отправили все поезда, которые были задержаны из-за ЧП на мосту, сообщает ТАСС.
Ранее в Минтрансе РФ сообщили о том, что на Крымском мосту восстановили движение поездов, к вечеру 9 октября запустят электрички.
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