Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Поврежденные в результате ЧП на Крымском мосту вагоны начали убирать с путей

Общество
09.10.2022 14:23
Ссылка https://kuban24.tv/item/povrezhdennye-v-rezultate-chp-na-krymskom-mostu-vagony-nachali-ubirat-s-putej
Поврежденные в результате ЧП на Крымском мосту вагоны начали убирать с путей
Фото пресс-службы Министерства транспорта РФ

Об этом сообщили 9 октября в представительстве Крымской железной дороги.

«В настоящее время вагоны убирают, освобождают пути для проведения восстановительных работ. Задействована необходимая техника», — сообщили в пресс-службе организации.

В компании «Гранд сервис экспресс» добавили, с момента возобновления движения по мосту в Крым до полудня прошли 8 поездов, в том числе 3 три поезда Анапа — Симферополь. Из Крыма прошли 5 поездов. Перевезли около 6 тыс. пассажиров. Из Крыма отправили все поезда, которые были задержаны из-за ЧП на мосту, сообщает ТАСС.

Ранее в Минтрансе РФ сообщили о том, что на Крымском мосту восстановили движение поездов, к вечеру 9 октября запустят электрички.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Часть Крымского моста обрушилась из-за подрыва грузового автомобиля. Видео
Часть Крымского моста обрушилась из-за подрыва грузового автомобиля. Видео
Владельцем взорвавшегося на Крымском мосту грузовика оказался житель Кубани
Владельцем взорвавшегося на Крымском мосту грузовика оказался житель Кубани
Очень странные шары: в лесах Сочи жители обнаружили огромные металлические сферы
Очень странные шары: в лесах Сочи жители обнаружили огромные металлические сферы
В Краснодаре из горящей многоэтажки спасли и эвакуировали 35 человек
В Краснодаре из горящей многоэтажки спасли и эвакуировали 35 человек
Внимание, фейк: в сетях распространяют старое видео с якобы моментом повреждения Крымского моста
Внимание, фейк: в сетях распространяют старое видео с якобы моментом повреждения Крымского моста
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. В Краснодаре из горящей многоэтажки спасли и эвакуировали 35 человек
  2. Краснодарский край готов принять на отдых 10 тыс. человек из Херсонской области
  3. Кредитные каникулы для участников СВО — ответы на важные вопросы
  4. За ночь паром выполнил три рейса между Крымом и Краснодарским краем
  5. Кубанские винодельни расширяют выпуск вина в «полторашках» и полубутылках
  6. Почему на передовой нет чистого белья и стоит ли это общественной дискуссии?
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях