Минтранс РФ: на Крымском мосту восстановили движение поездов, к вечеру запустят электрички

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Об этом 9 октября сообщили в Минтрансе РФ.

«Восстановлено движение по сигналам в обоих направлениях. С 7:30 организованы технологические окна для уборки цистерн», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время грузовые и пассажирские поезда дальнего следования идут по Крымскому мосту согласно нормативному графику. В 19:00 будет полностью восстановлено пригородное пассажирское сообщение, сообщает Минтранс РФ в Telegram.

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