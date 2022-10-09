Минтранс РФ: на Крымском мосту восстановили движение поездов, к вечеру запустят электрички
Общество
09.10.2022 11:19
Об этом 9 октября сообщили в Минтрансе РФ.
«Восстановлено движение по сигналам в обоих направлениях. С 7:30 организованы технологические окна для уборки цистерн», — говорится в сообщении ведомства.
В настоящее время грузовые и пассажирские поезда дальнего следования идут по Крымскому мосту согласно нормативному графику. В 19:00 будет полностью восстановлено пригородное пассажирское сообщение, сообщает Минтранс РФ в Telegram.
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