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Минтранс РФ: на Крымском мосту восстановили движение поездов, к вечеру запустят электрички

Общество
09.10.2022 11:19
Ссылка https://kuban24.tv/item/mintrans-rf-na-krymskom-mostu-vosstanovili-dvizhenie-poezdov-k-vecheru-zapustyat-elektrichki
Минтранс РФ: на Крымском мосту восстановили движение поездов, к вечеру запустят электрички
Фото t.me/Mintrans_Russia

Об этом 9 октября сообщили в Минтрансе РФ.

«Восстановлено движение по сигналам в обоих направлениях. С 7:30 организованы технологические окна для уборки цистерн», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время грузовые и пассажирские поезда дальнего следования идут по Крымскому мосту согласно нормативному графику. В 19:00 будет полностью восстановлено пригородное пассажирское сообщение, сообщает Минтранс РФ в Telegram.

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