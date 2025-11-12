Поврежденную при атаки БПЛА кровлю дома отремонтировали в Новороссийске

Специалисты уже частично завезли необходимые для ремонта квартир стройматериалы. К работам приступят 13 ноября.

Как сообщил глава Новороссийска Андрей Кравченко, кровлю многоквартирного дома на улице Шевченко полностью отремонтировали. Специалисты провели зачистку, демонтировали старый утеплитель, а также восстановили стропильную систему.

После этого они смонтировали мауэрлат, установили новую стропильную систему и обрешетку, а сверху уложили металлочерепицу.

Также по всему периметру здания установили новую систему желобов и обновили водосточную систему, сообщает Кравченко в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Новороссийск подвергся атаке украинских БПЛА днем 24 сентября. Повреждения получили семь домов, в том числе гостиница в центре города. В результате атаки БПЛА погибли два человека. Еще 12 — пострадали.

Семьям погибших выплатят по 1,5 млн рублей. Кроме того, компенсации получат пострадавшие с травмами легкой и средней тяжести, а также жители, частично или полностью утратившие имущество. Завершить восстановление пострадавших домов планировали к концу октября.

Мэр Кравченко рассказал, что, помимо дома на улице Шевченко, в полном объеме завершили восстановительные работы в одной из многоэтажек на улице Энгельса. Еще в двух домах до конца ноября заменят поврежденные окна. Здесь также завершается ремонт пострадавших квартир.

