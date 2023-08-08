Поврежденную из-за ремонта водопровода дорогу в районе ж/д вокзала восстановят в Армавире
Общество
08.08.2023 10:41
Речь о дорожном покрытии, которое пришло в негодность в связи с работами по переключению магистрального водопровода на пересечении улиц Воровского и Ефремова.
К ремонту дороги приступят уже на этой неделе. Сейчас завершается подготовка сметной документации, затем заключат контракт на восстановление дорожного покрытия.
Также в надлежащее состояние приведут асфальтный настил ж/д переезда в районе автовокзала. Все работы рассчитывают завершить до конца августа, сообщает пресс-служба администрации Армавира в Telegram.
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