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Поврежденную из-за ремонта водопровода дорогу в районе ж/д вокзала восстановят в Армавире

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/povrezhdennuyu-iz-za-remonta-vodoprovoda-dorogu-v-rajone-zh-d-vokzala-vosstanovyat-v-armavire
Поврежденную из-за ремонта водопровода дорогу в районе ж/д вокзала восстановят в Армавире
Фото администрации Армавира

Речь о дорожном покрытии, которое пришло в негодность в связи с работами по переключению магистрального водопровода на пересечении улиц Воровского и Ефремова.

К ремонту дороги приступят уже на этой неделе. Сейчас завершается подготовка сметной документации, затем заключат контракт на восстановление дорожного покрытия.

Также в надлежащее состояние приведут асфальтный настил ж/д переезда в районе автовокзала. Все работы рассчитывают завершить до конца августа, сообщает пресс-служба администрации Армавира в Telegram.

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