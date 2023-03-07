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Повредивших памятники на сельском кладбище в Северском районе вандалов задержали

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/povredivshih-pamyatniki-na-selskom-kladbishhe-v-severskom-rajone-vandalov-zaderzhali
Повредивших памятники на сельском кладбище в Северском районе вандалов задержали
Повредивших памятники на сельском кладбище в Северском районе вандалов задержали

В полицию позвонила женщина и сообщила о том, на кладбище в хуторе Новопетровском неизвестные разрушили две могилы ее родственников.

Злоумышленники похитили металлические детали из основания надгробных сооружений. Позже в полицию обратились еще четверо жителей с аналогичными сообщениями.

По подозрению в вандализме задержали двоих жителей Усть-Лабинского района в возрасте 28 и 29 лет. Установили, что всего злоумышленники похитили металл с 20 памятников и повредили при этом 11 надгробий. Все собранные металлические конструкции злоумышленники сдали на металлолом.

Возбудили уголовное дело о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения. Подозреваемых поместили под подписку о невыезде. Им грозит до трех месяцев ареста, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», вандалы повредили 15 надгробий на кладбище в селе Михайловском Северского района. Видеозапись с места происшествия прислали жители села Михайловское. На кадрах видны разбитые надгробия и поваленные памятники. Очевидцы предполагают, что неизвестные вандалы разрушили надгробия ради металлолома.

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