Повредивших памятники на сельском кладбище в Северском районе вандалов задержали
В полицию позвонила женщина и сообщила о том, на кладбище в хуторе Новопетровском неизвестные разрушили две могилы ее родственников.
Злоумышленники похитили металлические детали из основания надгробных сооружений. Позже в полицию обратились еще четверо жителей с аналогичными сообщениями.
По подозрению в вандализме задержали двоих жителей Усть-Лабинского района в возрасте 28 и 29 лет. Установили, что всего злоумышленники похитили металл с 20 памятников и повредили при этом 11 надгробий. Все собранные металлические конструкции злоумышленники сдали на металлолом.
Возбудили уголовное дело о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения. Подозреваемых поместили под подписку о невыезде. Им грозит до трех месяцев ареста, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», вандалы повредили 15 надгробий на кладбище в селе Михайловском Северского района. Видеозапись с места происшествия прислали жители села Михайловское. На кадрах видны разбитые надгробия и поваленные памятники. Очевидцы предполагают, что неизвестные вандалы разрушили надгробия ради металлолома.
- «Карнавала» не будет: торговые площадки краснодарского ТРЦ закроют до конца марта
- Ветеринары борются за жизнь страуса, пойманного спасателями в горах Новороссийска
- Сотрудницу таможни в Сочи обвинили в получении крупной взятки за ввоз иномарки из Абхазии
- В Краснодаре отчим избил 5-летнюю падчерицу ногами, ремнем и зарядкой для телефона
- Роспотребнадзор: как выбрать живые цветы к 8 Марта
- По итогам 2022 года убыток ФК «Краснодар» составил 4,8 млрд рублей