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Повредили опору: троллейбусы встали в Комсомольском микрорайоне Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/povredili-oporu-trollejbusy-vstali-v-komsomolskom-mikrorajone-krasnodare
Повредили опору: троллейбусы встали в Комсомольском микрорайоне Краснодаре
Фото t.me/kttukrd

О длительном простое троллейбусов на пересечении улиц Сормовской и Симферопольской сообщили вечером 22 июня.

В МУП ККТУ сообщили, что причиной стало повреждение опоры контактной сети при ремонте.

«Организован разворот троллейбусов № 14 и № 20 через троллейбусное депо № 2. Вместе со специалистами других служб работают энергетики и спецтехника службы энергохозяйства МУП КТТУ», — написала пресс-служба МУП КТТУ в Telegram.

О возобновлении движения троллейбусов сообщили в 20:08.

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