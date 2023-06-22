Повредили опору: троллейбусы встали в Комсомольском микрорайоне Краснодаре

О длительном простое троллейбусов на пересечении улиц Сормовской и Симферопольской сообщили вечером 22 июня.

В МУП ККТУ сообщили, что причиной стало повреждение опоры контактной сети при ремонте.

«Организован разворот троллейбусов № 14 и № 20 через троллейбусное депо № 2. Вместе со специалистами других служб работают энергетики и спецтехника службы энергохозяйства МУП КТТУ», — написала пресс-служба МУП КТТУ в Telegram.

О возобновлении движения троллейбусов сообщили в 20:08.

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