Повредили опору: троллейбусы встали в Комсомольском микрорайоне Краснодаре
Происшествия
22.06.2023 19:56
О длительном простое троллейбусов на пересечении улиц Сормовской и Симферопольской сообщили вечером 22 июня.
В МУП ККТУ сообщили, что причиной стало повреждение опоры контактной сети при ремонте.
«Организован разворот троллейбусов № 14 и № 20 через троллейбусное депо № 2. Вместе со специалистами других служб работают энергетики и спецтехника службы энергохозяйства МУП КТТУ», — написала пресс-служба МУП КТТУ в Telegram.
О возобновлении движения троллейбусов сообщили в 20:08.
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