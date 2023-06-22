В центре Краснодара 12 улиц остались без света из-за энергоаварии
Происшествия
22.06.2023 19:23
Аварийное отключение электричества в Центральном округе произошло 22 июня около 19:00.
В настоящее время без света находятся жители домов на улицах Коммунаров, Красноармейской, Пушкина, Советской, Гимназической, Гоголя, Комсомольской, Гудимы, Мира, Горогороды, Красной и Седина.
Причиной отключения стало повреждение на линии 6-10 кВ. В результате была обесточена 21 трансформаторная подстанция.
На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», утром 22 июня энергоавария оставила без света жителей пяти улиц в Карасунском округе Краснодара. Электричества не было на улицах Бородинской, Берег Кубани, Горной, Степной и Ессентукской.