Повестки от военкоматов через «Госуслуги»: оповещение, отсрочки, когда заработает система

Госдума РФ приняла закон, который вводит понятие электронных повесток, устанавливает запрет на выезд из России для призывников с момента получения повестки, новые меры воздействия на уклонистов и закрепляет правовые основы для создания единого реестра воинского учета.

Вносятся изменения в ФЗ «О воинской обязанности и воинской службе». Они предполагают цифровизацию системы воинского учета.

Повестки через «Госуслуги»

После подписания закона повестки из военкоматов будут вручать не только лично или через работодателя, но еще и заказным письмом и в личном кабинете портала «Госуслуги». Повестка будет считаться врученной с того момента, как она появится в личном кабинете военнообязанного. Если аккаунта на сайте госуслуг нет, повестка будет вручаться традиционным способом.

— Электронные повестки будут дублировать обычные. Они будут иметь равную юридическую силу, — отметил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Электронная повестка считается врученной по истечении 7 дней с даты ее размещения в Реестре повесток, говорится в законопроекте.

Получившим повестку со дня вручения, личного или электронного, запрещается выезд за пределы России. Уведомление об этом тоже придет в личный кабинет «Госуслуг».

После этого необходимо явиться в военкомат в течение 20 дней со дня, указанного в повестке. Если призывник этого не сделает, он будет считаться уклонистом.

Подлежащий призыву, но не получивший повестку гражданин должен прийти в военкомат в течение 14 дней со дня начала следующего призыва для сверки данных воинского учета.

Ограничительные меры для уклонистов

Эти меры автоматически вступят в силу, если призывник не явится в военкомат в течение положенного срока.

запрет на регистрацию в качестве самозанятого или ИП;

приостановка государственной регистрации недвижимости;

ограничение на управление транспортом, запрет на регистрацию транспорта;

отказ в получении кредитов.

Ограничения для уклониста будут отменены, если он придет в военкомат и подтвердит уважительную причину неявки. Кроме того, гражданин может обжаловать ограничения, если они кажутся ему несправедливыми.

МВД обязано информировать военкоматы о местонахождении и статусе стоящих на воинском учете, а также тех, кто на воинский учет не встал. Полиция вправе разыскивать и задерживать уклонистов.

Передаваемые данные

Данные, которые будут передаваться в военкоматы для электронного реестра воинского учета в соответствии с новыми поправками:

Фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол;

Сведения о документе, удостоверяющем личность;

СНИЛС, ИНН;

Место жительства и место пребывания (даже если у гражданина нет регистрации);

Наличие иностранного гражданства или вида на жительство;

Сведения о постановке на воинский учет или снятии с воинского учета; о факте выдачи документа воинского учета;

Сведения о месте работы;

Сведения о дипломе и образовании;

Сведения о состоянии здоровья.

Организации, которые будут передавать данные:

Работодатели;

Вузы;

МВД;

ФНС;

ЦИК;

Федеральные суды;

Фонд пенсионного и социального страхования РФ;

Медицинские, образовательные и научные организации;

Минпросвещения;

Органы государственной власти субъектов РФ.

Когда заработает система?

Реестр военнообязанных в полном объеме начнет работать к осеннему призыву 2023.

— Точные сроки запуска реестра будут определены после принятия закона, но, скорее всего, запустить его в полном объеме можно будет не раньше начала очередного осеннего призыва на срочную службу, — рассказал глава Минцифры России Максут Шадаев.

Подробности

— уведомление о повестке на «Госуслугах» можно будет отключить;

— призывник с правом на отсрочку не получит онлайн-повестку, так как их данные исключаются на этапе формирования рассылки;

— на «Госуслугах» можно будет проверить свое право на отсрочку или обжаловать получение повестки;

— постановка на воинский учет будет автоматической, за этим приходить в военкомат не придется;

— военнообязанным больше не придется информировать военкоматы об изменении семейного положения, прописки, места работы и образования;

— создание реестра сведет к нулю проблемные ситуации с призывом на срочную службу россиян с отсрочкой;

— поправки в закон о военном учете не связаны с возобновлением мобилизации.

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