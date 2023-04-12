Повестки от военкоматов через «Госуслуги»: оповещение, отсрочки, когда заработает система
Госдума РФ приняла закон, который вводит понятие электронных повесток, устанавливает запрет на выезд из России для призывников с момента получения повестки, новые меры воздействия на уклонистов и закрепляет правовые основы для создания единого реестра воинского учета.
Вносятся изменения в ФЗ «О воинской обязанности и воинской службе». Они предполагают цифровизацию системы воинского учета.
Повестки через «Госуслуги»
После подписания закона повестки из военкоматов будут вручать не только лично или через работодателя, но еще и заказным письмом и в личном кабинете портала «Госуслуги». Повестка будет считаться врученной с того момента, как она появится в личном кабинете военнообязанного. Если аккаунта на сайте госуслуг нет, повестка будет вручаться традиционным способом.
— Электронные повестки будут дублировать обычные. Они будут иметь равную юридическую силу, — отметил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Электронная повестка считается врученной по истечении 7 дней с даты ее размещения в Реестре повесток, говорится в законопроекте.
Получившим повестку со дня вручения, личного или электронного, запрещается выезд за пределы России. Уведомление об этом тоже придет в личный кабинет «Госуслуг».
После этого необходимо явиться в военкомат в течение 20 дней со дня, указанного в повестке. Если призывник этого не сделает, он будет считаться уклонистом.
Подлежащий призыву, но не получивший повестку гражданин должен прийти в военкомат в течение 14 дней со дня начала следующего призыва для сверки данных воинского учета.
Ограничительные меры для уклонистов
Эти меры автоматически вступят в силу, если призывник не явится в военкомат в течение положенного срока.
- запрет на регистрацию в качестве самозанятого или ИП;
- приостановка государственной регистрации недвижимости;
- ограничение на управление транспортом, запрет на регистрацию транспорта;
- отказ в получении кредитов.
Ограничения для уклониста будут отменены, если он придет в военкомат и подтвердит уважительную причину неявки. Кроме того, гражданин может обжаловать ограничения, если они кажутся ему несправедливыми.
МВД обязано информировать военкоматы о местонахождении и статусе стоящих на воинском учете, а также тех, кто на воинский учет не встал. Полиция вправе разыскивать и задерживать уклонистов.
Передаваемые данные
Данные, которые будут передаваться в военкоматы для электронного реестра воинского учета в соответствии с новыми поправками:
- Фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол;
- Сведения о документе, удостоверяющем личность;
- СНИЛС, ИНН;
- Место жительства и место пребывания (даже если у гражданина нет регистрации);
- Наличие иностранного гражданства или вида на жительство;
- Сведения о постановке на воинский учет или снятии с воинского учета; о факте выдачи документа воинского учета;
- Сведения о месте работы;
- Сведения о дипломе и образовании;
- Сведения о состоянии здоровья.
Организации, которые будут передавать данные:
- Работодатели;
- Вузы;
- МВД;
- ФНС;
- ЦИК;
- Федеральные суды;
- Фонд пенсионного и социального страхования РФ;
- Медицинские, образовательные и научные организации;
- Минпросвещения;
- Органы государственной власти субъектов РФ.
Когда заработает система?
Реестр военнообязанных в полном объеме начнет работать к осеннему призыву 2023.
— Точные сроки запуска реестра будут определены после принятия закона, но, скорее всего, запустить его в полном объеме можно будет не раньше начала очередного осеннего призыва на срочную службу, — рассказал глава Минцифры России Максут Шадаев.
Подробности
— уведомление о повестке на «Госуслугах» можно будет отключить;
— призывник с правом на отсрочку не получит онлайн-повестку, так как их данные исключаются на этапе формирования рассылки;
— на «Госуслугах» можно будет проверить свое право на отсрочку или обжаловать получение повестки;
— постановка на воинский учет будет автоматической, за этим приходить в военкомат не придется;
— военнообязанным больше не придется информировать военкоматы об изменении семейного положения, прописки, места работы и образования;
— создание реестра сведет к нулю проблемные ситуации с призывом на срочную службу россиян с отсрочкой;
— поправки в закон о военном учете не связаны с возобновлением мобилизации.
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