Повешенного мужчину нашли во дворе пятиэтажки в Новороссийске

Инцидент произошел в ночь на 28 сентября дворе многоквартирного дома на улице Куникова.

По словам местных жителей в соцсетях, вечером накануне происшествия во дворе компания выпивала алкоголь. Предположительно, одного из участников застолья нашли утром мертвым. Тело заметили местные жители и вызвали правоохранителей.

«По факту гибели 33-летнего мужчины территориальный отдел СКР по краю проводит проверку, в рамках которой установят все обстоятельства произошедшего», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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