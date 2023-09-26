Один из убийц аниматоров на Кубани 10 лет назад забетонировал труп знакомого

Первый отдел по расследованию особо важных дел краевого управления СКР по Краснодарскому краю продолжает расследовать дело об убийстве аниматоров 37-летнего Кирилла Чубко и 19-летней Татьяны Мостыко.

Следователи установили, что обвиняемый в убийстве мужчины и девушки совершил еще одно преступление в 2013 году. Во время отработки круга связей обвиняемых установили, что 31-летний фигурант в мае 2013 года в станице Ясенской Ейского района убил своего знакомого.

Вместе с двумя знакомыми злоумышленник отвез вывез труп в окрестности станицы Новодеревянсковской Каневского района и там сбросил с высоты кусок ствола дерева на тело, инсценировав несчастный случай. После этого он закопал труп в лесополосе, засыпав цементной смесью.

Следователи выехали на место, нашли и извлекли тело. Личность убитого устанавливают. В ближайшее время мужчине предъявят новое обвинение. Следствие даст правовую оценку действиям сообщников, которые помогали прятать труп в 2013 году.

Сейчас трое обвиняемых в убийстве аниматоров находятся под стражей. Им предъявлено обвинение в групповом убийстве, сопряженном с разбоем, разбое с применением оружия, а также в умышленном уничтожении чужого имущества. По уголовному делу допрошены более 50 свидетелей, проведено более 25 судебных экспертиз. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.