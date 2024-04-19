Потолок обвалился на школьников в туалете гимназии в Новороссийске
Происшествия
19.04.2024 16:26
Инцидент произошел 19 апреля в гимназии № 8 Новороссийска.
Видео с места происшествия опубликовали в соцсетях. На кадрах видно, как один из школьников пытается достать рюкзак из отверстия в потолке, из-за чего весь потолок обваливается на учащихся.
«В происшествии никто не пострадал. Руководство гимназии разбирается, кто зачинщик и кто будет восстанавливать потолок в туалете», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в управлении образования Новороссийска.
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