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Потолок обвалился на школьников в туалете гимназии в Новороссийске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/potolok-obvalilsya-na-shkolnikov-v-tualete-gimnazii-v-novorossijske
Потолок обвалился на школьников в туалете гимназии в Новороссийске
Фото t.me/novosti_novoross

Инцидент произошел 19 апреля в гимназии № 8 Новороссийска.

Видео с места происшествия опубликовали в соцсетях. На кадрах видно, как один из школьников пытается достать рюкзак из отверстия в потолке, из-за чего весь потолок обваливается на учащихся.

«В происшествии никто не пострадал. Руководство гимназии разбирается, кто зачинщик и кто будет восстанавливать потолок в туалете», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в управлении образования Новороссийска.

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