Потерявшийся на 4 дня в горах Сочи парень рассказал о своем спасении

Отряды МЧС искали туриста три дня.

В поход по склонам хребта Алек 23-летний житель Сочи решил отправиться налегке. Свой маршрут он не зарегистрировал.

«На четвертый день проснулся, прошел 100 м. Понял, что больше не могу идти. Уснул с мыслью о том, что если не сегодня, то все», ― делится местный житель Данил.

За время проведенное в лесу, парня искусали насекомые. Вода подошла к концу, но все могло сложиться иначе, потрать парень немного времени на подготовку.

«Если вы заблудились, первое правило ― не паниковать. Стоить найти открытое место, где ловит сотовая связь. Спасателям нужно звонить только в тот момент, когда вы понимаете, что потерялись», ― сообщает специальный корреспондент Юлия Проценко.

Опытные специалисты советуют отправляться в походы только с профессионалами, чтобы не пришлось испытывать судьбу.

«Нужно пойти с людьми, которые имеют опыт и знания, чтобы не случилось ничего не приятного, а если вы хотите это делать самостоятельно, то тогда надо учиться. Например, пойти учиться в школу инструкторов. Туризм ― это дело серьезное и ему нужно учиться, как и любому другому делу», ― подчеркивает вице-президент Федерации спортивного туризма РФ Валерий Гоголадзе.

Также туристам нужно взять за правило ― перед походом регистрировать свой маршрут на сайте МЧС. Об этом нужно информировать за 10 дней до начала путешествия.

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