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Потерял номера на месте аварии: уехавшего с места смертельного ДТП водителя будут судить на Кубани

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/poteryal-nomera-na-meste-avarii-uehavshego-s-mesta-smertelnogo-dtp-voditelya-budut-sudit-na-kubani
Потерял номера на месте аварии: уехавшего с места смертельного ДТП водителя будут судить на Кубани
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Смертельная авария произошла в Белореченске. Водитель внедорожника сбил пешехода, не снизил скорость и уехал, бросив человека умирать на дороге.

По версии следствия, вечером 34-летний житель Сочи ехал за рулем внедорожника Mazda CX-5 и сбил переходящего проезжую часть 44-летнего местного жителя. Мужчина от полученных травм скончался на места аварии, а виновник ДТП, не снижая скорости, скрылся с места аварии.

На месте ДТП остался номерной знак с переднего бампера внедорожника, по которому его нашли полицейские, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и оставлении места ДТП. Расследование завершили, материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направили в суд. Водителю грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

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