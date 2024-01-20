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Потепление в Краснодаре сменится резким похолоданием

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/poteplenie-v-krasnodare-smenitsya-rezkim-poholodaniem
Потепление в Краснодаре сменится резким похолоданием
Фото Jessica Knowlden, unsplash.com

По прогнозу синоптиков, температура резко изменится на 13 °C.

«Сегодня синоптическая ситуация, а значит и погода на территории Кубани изменится мало. Регион останется во власти теплого сектора циклона, в зоне облачной, ветреной и не по сезону теплой погоды с небольшими дождями. И только ближе к вечеру холодный атмосферный фронт станет причиной резкого понижения температуры», — написал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram.

Он отметил, что в Краснодаре дне 20 января температура воздуха +13…+15°, вечером понизится до +3…+5°. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 6-11 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 760 мм рт. ст., что выше нормы. А в воскресенье 21 января температура понизится до 0°. Ожидается мокрый снег.

Читайте также: сели, оползни и лавины ожидаются в Краснодарском крае до конца января. С таким прогнозом на вторую половину месяца выступил начальник ВНИИ ГО и ЧС Максим Бедило на селекторном совещании МЧС РФ.

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