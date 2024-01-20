Потепление в Краснодаре сменится резким похолоданием

По прогнозу синоптиков, температура резко изменится на 13 °C.

«Сегодня синоптическая ситуация, а значит и погода на территории Кубани изменится мало. Регион останется во власти теплого сектора циклона, в зоне облачной, ветреной и не по сезону теплой погоды с небольшими дождями. И только ближе к вечеру холодный атмосферный фронт станет причиной резкого понижения температуры», — написал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram.

Он отметил, что в Краснодаре дне 20 января температура воздуха +13…+15°, вечером понизится до +3…+5°. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 6-11 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 760 мм рт. ст., что выше нормы. А в воскресенье 21 января температура понизится до 0°. Ожидается мокрый снег.