Потепление придет в Краснодарский край уже в ближайшие дни

Последние дни на территории Кубани температура воздуха в дневные часы была в районе 0 °С. В регионе шел снег и образовывался гололед.

Однако уже в ближайшие дни погода в Краснодарском крае заметно изменится. Температура воздуха ощутимо увеличится.

Это связано с тем, что в атмосфере над территорией региона продолжает формироваться гребень антициклона.

«Его стараниями на Кубани вновь обойдется без осадков, а воздушные массы будут постепенно прогреваться», — написал в Telegram синоптик центра «Фобос» Михаил Леус.

По данным Краснодарского ЦГМС, днем 31 января на Кубани потеплеет до +5 °С. На Черноморском побережье до +8 °С, а в Краснодаре до +2…+4 °С.

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