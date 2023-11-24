Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Потепление придет 24 ноября в Краснодарский край

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/poteplenie-pridet-24-noyabrya-v-krasnodarskij-kraj
Потепление придет 24 ноября в Краснодарский край
Фото HeungSoon, pixabay.com

По данным ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, 24 ноября на погоду в Краснодарском крае повлияет теплая фронтальная волна.

Синоптик пояснил в своем Telegram, что небо над регионом продолжат закрывать плотные облака, будет ветрено и пройдут дожди. При этом температура воздуха повысится до +12…+14°С.

Будет дуть порывистый юго-западный ветер 5-10 м/с. Атмосферное давление будет падать ниже нормы.

При этом 25 ноября в Краснодарском крае прогнозируются кратковременные дожди и +15…+17°С тепла.

Читайте также: МЧС продлило до 27 ноября штормовое предупреждение о ливнях в Краснодарском крае.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях