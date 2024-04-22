Потасовка мужчин завершилась стрельбой возле многоэтажки в Краснодаре 

В полицию Краснодара вечером 18 апреля обратились жильцы многоэтажки на улице Лавочкина и сообщили о том, что во дворе дома происходит конфликт между мужчинами и слышны выстрелы.

Сотрудники полиции прибыли на место и установили, что во время потасовки один из мужчин достал пистолет и выстрелил в оппонента. В результате пострадавший получил ранение.

По подозрению в хулиганстве полицейские задержали 31-летнего приезжего из Кабардино-Балкарской республики, который временно жил в многоэтажке на улице Лавочкина. Злоумышленника доставили в отдел полиции, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

Возбудили уголовное дело о хулиганстве. На время предварительного следствия подозреваемого поместили под стражу. Полицейские устанавливают местонахождение второго участника конфликта.

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