Мужчина ночью открыл стрельбу возле ЖК «Тургенев» в Краснодаре
Происшествия
22.04.2024 13:29
Инцидент произошел в ночь на 22 апреля возле многоквартирных домов на улице Тургенева в Фестивальном микрорайоне.
Предварительно, около ЖК «Тургенев» между мужчинами произошел конфликт. Один из них вытащил пистолет и не менее пяти раз выстрелил в воздух. Его задержали полицейские.
«По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято законное процессуальное решение», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Читайте также: водитель открыл стрельбу во время конфликта возле автомойки в Краснодаре. Инцидент произошел на улице Новороссийской. Подозреваемого уже задержали.