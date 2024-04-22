Мужчина ночью открыл стрельбу возле ЖК «Тургенев» в Краснодаре

Инцидент произошел в ночь на 22 апреля возле многоквартирных домов на улице Тургенева в Фестивальном микрорайоне.

Предварительно, около ЖК «Тургенев» между мужчинами произошел конфликт. Один из них вытащил пистолет и не менее пяти раз выстрелил в воздух. Его задержали полицейские.

«По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято законное процессуальное решение», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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