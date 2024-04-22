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Мужчина ночью открыл стрельбу возле ЖК «Тургенев» в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/muzhchina-nochyu-otkryl-strelbu-vozle-zhk-turgenev-v-krasnodare
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Инцидент произошел в ночь на 22 апреля возле многоквартирных домов на улице Тургенева в Фестивальном микрорайоне.

Предварительно, около ЖК «Тургенев» между мужчинами произошел конфликт. Один из них вытащил пистолет и не менее пяти раз выстрелил в воздух. Его задержали полицейские.

«По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято законное процессуальное решение», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Читайте также: водитель открыл стрельбу во время конфликта возле автомойки в Краснодаре. Инцидент произошел на улице Новороссийской. Подозреваемого уже задержали.

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