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Посвященный медикам мурал украсил здание индустриального техникума в Анапе

Культура
Ссылка https://kuban24.tv/item/posvyashhennyj-medikam-mural-ukrasil-zdanie-industrialnogo-tehnikuma-v-anape
Посвященный медикам мурал украсил здание индустриального техникума в Анапе
Фото t.me/anapanovosti

На фасаде Анапского индустриального техникума изобразили врачей, готовых всегда протянуть руку помощи нуждающимся. Мурал открыли 9 сентября.

В стенах этого образовательного учреждения ведут подготовку медицинских кадров, а новый рисунок — символ уважения и признательности к людям, которые посвятили свою жизнь заботе о здоровье других, подчеркнул учредитель АИТ Владимир Пономарев.

«Мы с гордостью смотрим в будущее, зная, что наши медики всегда будут на передовой в борьбе за здоровье и благополучие людей», — сказал Пономарев.

Другой посвященный медикам рисунок украшает вход городской больницы. Мурал здесь появился во время эпидемии коронавируса, пишет газета «Анапское Черноморье» в Telegram.

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