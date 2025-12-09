Посвященный героям СВО мурал открыли в Анапском индустриальном техникуме

На здании разместили портреты погибших при выполнении воинского долга Анастаса Фомаиди, Никиты Гедуша, Светлояра Качана и Евгения Лупанова.

Также на мурале написали позывные студентов Анапского индустриального техникума, которые принимают участие в спецоперации на Украине.

В торжественной церемонии открытия мурала приняли участие вице-мэр Анапы Татьяна Завизион, депутат ЗСК Алексей Аксенов, зампредседателя городского Совета Владимир Пономарев, председатель Совета ветеранов Александр Смирнов, родственники погибших, участники боевых действий и представители молодежных организаций.

Гости отметили, что память о подвигах бойцов будет вечно жить в сердцах горожан и призвали присутствующих поддерживать бойцов на фронте. После минуты молчания участники церемонии возложили к муралу цветы, сообщает пресс-служба мэрии Анапы.

