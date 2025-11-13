Ейский кадетский корпус принял участие в акции «Казаки-герои: вчера и сегодня»

На Кубани только одно учебное заведение участвовало в масштабной всероссийской акции. На фасадах десяти кадетских школ страны появились 20 муралов.

Учебное заведение — в проекте всероссийского казачьего общества «Казаки-герои: вчера и сегодня». Символом его героизма для ейских кадетов стал Захарий Чепега — генерал русской армии, участник русско-турецких войн. А Илья Иванской стал героем современности, он закончил кадетский корпус в 2018 году и поступил в Рязанское высшее воздушно-десантное училище.

«Выпускники 2018 года посадили на территории корпуса березовую рощу. В этом казаки видят особый патриотический смысл», — сообщает специальный корреспондент телеканала «Кубань 24» Мария Николаева.

Илья занимался спортом, любил баскетбол, усиленно тренировался перед поступлением в военное училище. Его помнят очень доброжелательным.

— Всегда был с улыбкой на лице. Даже если он наказан был — все равно с улыбкой.

С Ильей в корпусе служил Дмитрий. После выпуска их дороги разошлись, а потом они встретились на СВО. Дмитрий как раз следил за радиоэфиром и принял информацию, что на мине подорвались разведчики. Уже позже он узнал, что это был его друг Илья Иванской.

«Илья, недолго думая, принял решение произвести самостоятельно эвакуацию своих товарищей и оказать первую медицинскую помощь», — говорит курсант Краснодарского высшего военного училища им. генерала армии С. М. Штеменко Дмитрий.

После этого прогремел второй взрыв. Несмотря на серьезное ранение, Илья смог доложить о своем местоположении, но спасти его медикам не удалось. Дмитрий после СВО поступил в Краснодарское высшее военное училище, а Илья стал человеком, на чьем примере теперь учатся следующие поколения.

«Илья проучился в нашем корпусе все пять лет. Также он был казаком Староминского станичного казачьего общества», — рассказывает кадет Ейского казачьего кадетского корпуса Даниил Козлов.

Около 100 выпускников Ейского казачьего кадетского корпуса выполняли задачи на специальной военной операции. Шестеро из них погибли.

Читайте также: в Краснодаре ветеранам боевых действий передали автомобили с ручным управлением.

Подпишись, здесь всегда интересно.