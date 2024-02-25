Посвященный Дню защитника Отечества турнир по дзюдо и самбо провели в Краснодаре

В межрегиональных соревнованиях приняли участие спортсмены из Крыма, Северной Осетии, Карачаево-Черкессии, Донецкой Народной Республики, Абхазии, а также ряда городов и районов края.

Среди спортсменов разыграли 80 комплектов наград.

«Победителями соревнований стали представители спортивной школы самбо и дзюдо из Армавира», — рассказал замгубернатора Александр Власов.

Второе место в состязаниях по самбо завоевал краснодарский спортклуб, а в дзюдо серебро в активе у представителей КЧР.

Третьи места по самбо завоевали команды из КЧР и Северной Осетии. В дзюдо бронзовыми призерами стали команда «Отечество — Краснодарский край» из Краснодара и представители Северной Осетии, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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