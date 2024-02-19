Байкеры из Новороссийска проехали 1,8 тыс. км для участия в гонках на льду

Ранее спортсмен Сергей Гвардин стал рекордсменом России и мира, преодолев путь до Магадана длиною более 12,5 тыс. км для участия в мотопробеге «Золотая Колыма».

В этот раз Сергей Гвардин и его второй пилот Алексеей Осипенко приняли участие в Международном мотослете Snow Dogs, состязания во время которого проходили на льду. Новороссийские проехали на мотоцикле к месту проведения соревнований более 1,8 тыс. км.

«На мотослете Snow Dogs («Снежные собаки»), который состоялся в пригороде Жигулевска, собрались настоящие фанаты и ценители мотоциклов. Состязания шли на заледеневшем водохранилище в нескольких классах. В классе уни-мото гонка проходила на мотоциклах с одним колесом. Техника была самых причудливых конструкций: на электрической тяге, паровых и винтовых двигателях, на турбо-реактивах», — рассказал байкер.

Новороссийские спортсмены получили главный приз в номинации «Самый длинный путь». Эта номинация была учреждена для тех гонщиков, которые проделали весь путь из дома к месту соревнований своим ходом, пишет газета «Новороссийский рабочий».

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