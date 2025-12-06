Посвященную героям СВО дубовую аллею посадят на Затоне в Краснодаре

Аллею из 30 дубов высадят в парке имени 30-летия Победы сотрудники АО «Краснодаргоргаз» в память о коллегах, принявших участие в СВО.

Для высадки аллеи уже подготовили участок. Его очистили от старых пней и корней, завезли 50 кубометров плодородной земли и обустроили лунки для комфортного роста молодых растений.

«Мы хотим, чтобы каждое дерево укоренилось и стало частью парка надолго. Сейчас усилия направлены на обеспечение успешной адаптации новых растений», — цитирует агронома Маргариту Халаджан Telegram-канал парков Краснодара.

