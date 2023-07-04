Построившую многоэтажки около психиатрической больницы компанию признали банкротом в Краснодаре

Арбитражный суд Кубани признал банкротом ООО «Специализированный застройщик «Региональная строительная компания» (РКС).

По данным картотеки суда, в отношении компании введено конкурсное производство на шесть месяцев.

«Региональная строительная компания» возвела шесть десятиэтажных домов на улице Комарова, 21/1 около краевой психиатрической больницы в поселке Российском. Дома ввели в эксплуатацию в 2017 и 2020 годах, пишет «Коммерсантъ-Кубань».

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