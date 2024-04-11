Построенную более 50 лет назад больницу отремонтировали в Отрадненском районе

В муниципалитете выполнили поручения губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, которые он дал по итогам рабочей поездки в сентябре 2022 года.

Так, в станице Удобной завершили капремонт больницы, которая обслуживает более 7 тыс. человек. Благодаря краевой поддержке здесь отремонтировали здание, установили ограждение и благоустроили территорию.

Кроме того, обновили сельский клуб, который местные жители называют культурным центром сразу четырех хуторов: Лазарчук, Романчуков, Стуканов и Красные Горы. В учреждении заменили крышу, привели в порядок инженерные коммуникации, установили новые окна и двери, провели ремонт в кабинетах, библиотеке и зрительном зале.

«Учитывая, что здесь речь идет сразу о четырех населенных пунктах, выделили необходимые средства из краевого бюджета и капитально обновили здание», — отметил Вениамин Кондратьев.

Также здесь установили современное оборудование, кресла в зрительный зал, пожарную сигнализацию и систему видеонаблюдения.

Согласно еще одному поручению губернатора в станице Передовой построили новую амбулаторию. Медучреждение сейчас проходит процедуру лицензирования. Медпомощь здесь смогут получать 4,9 тыс. человек.

В новом здании предусмотрели кабинеты терапевта, педиатра и стоматолога (его в станице не было 20 лет), а также дневной стационар, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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