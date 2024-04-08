Кондратьев: закупим в медучреждения Кубани более 1,5 тыс. единиц оборудования

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, как в регионе реализуют программу по модернизации оборудования для медучреждений, оказывающих первичную помощь. Эту работу проводят по нацпроекту «Здравоохранение».

По словам главы Кубани, в регионе не только строят новые медучреждения — поликлиники, ФАПы и офисы ВОП —, но и приводят в надлежащее состояние существующие.

«Для обновленных медорганизаций приобретаем современное оборудование. В этом году закупим более 1,5 тыс. единиц новой медицинской техники и 150 машин для оказания первичной медико-санитарной помощи. Эту работу ведем в рамках опережающих мероприятий региональной программы модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение», — отметил Вениамин Кондратьев.

Губернатор добавил, что медтехнику и транспорт, запланированные для покупки в следующем году, приобретут уже в нынешнем. Их будут поэтапно поставлять в кубанские учреждения здравоохранения. Это позволит повысить доступность оказания современной медпомощи в регионе.

Всего за последние три года по профильному нацпроекту в медучреждения Кубани закупили более 5 тыс. единиц оборудования, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Краснодарский край стал лучшим в стране по модернизации первичного звена здравоохранения.