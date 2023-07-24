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Пострадавшую при подрыве Крымского моста девочку выписали из больницы

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/postradavshuyu-pri-podryve-krymskogo-mosta-devochku-vypisali-iz-bolnitsy
Пострадавшую при подрыве Крымского моста девочку выписали из больницы
Фото pexels.com

Об этом 24 июля сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

«Девочку выписали из детской клинической больницы после необходимого лечения. Состояние удовлетворительное, в стационарной медпомощи она не нуждается», — цитирует чиновника РИА «Новости».

Девочка из Белгородской области получила травмы в ночь на 17 июля во время атаки надводных беспилотников ВСУ на Крымский мост. Ее родители погибли на месте происшествия.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», после теракта на Крымском мосту 14-летняя девочка получила закрытую черепно-мозговую травму и повреждение грудной клетки. Сначала ее госпитализировали в больницу Темрюкского района, а затем бортом санавиации перевезли в Краснодар.

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