Пострадавший от СВУ в Подмосковье мальчик призвал ничего не поднимать с земли

Девятилетний Глеб 11 ноября получил травмы, подняв на улице в Красногорске самодельное взрывное устройство, замаскированное под брошенную коробку с десятирублевой купюрой.

Ребенка экстренно госпитализировали. Спасали руку мальчику в научно-клиническом центре имени Л. М. Рошаля в Москве. Из больницы его выписали 28 ноября. После выписки школьник призвал сверстников не брать в руки незнакомые предметы.

«Главное, ничего с пола не поднимать. Потому что это опасно», — сказал ребенок, общаясь с журналистами.

Мальчику понадобится протез кисти. Протезирование будут вести врачи центра вместе со специалистами Российской детской клинической больницы. Подготовку начнут после того, как ребенок пройдет реабилитацию от полученных травм. Об этом сообщила директор ДНКЦ имени Рошаля Татьяна Шаповаленко.

«У Глеба лечение еще не закончено. Это будет много этапов, много реконструктивных вещей, будет подготовка к протезированию, будет протезирование. То есть это длительный этап, который нам предстоит вместе с ним пройти, но сейчас уже есть договоренности с Российской детской клинической больницей, что мы будем делать это вместе с ними», — цитирует Шаповаленко ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии. Операция по спасению руки длилась шесть часов. Ребенку пришлось ампутировать несколько пальцев. Возбуждено уголовное дело. Следователи назначили целый ряд экспертиз.

