Пострадавший от нападения собак в Сочи мальчик начал самостоятельно ходить

Девятилетний мальчик, на которого напали хаски и откусили лицо в Сочи, впервые после трагедии начал вставать с больничной койки и ходить.

Сейчас мальчик находится на лечении в Москве, в Российской деткой клинической больнице. По холлу медицинского отделения сын прогулялся вместе с отцом.

«Я ему показал, где сидит наш заведующий, наш хирург. Пока долго нельзя, конечно, первое время ходить. Голова не закружилась, все хорошо», — рассказал отец пострадавшего мальчика Валентин Королев.

С момента трагедии прошло пять недель. За это время ребенка вывели из состояния комы, провели несколько операций, в том числе по трансплантации кожи с предплечья на губы. Дальше врачи будут работать над восстановлением носа.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», отец покусанного мальчика из Сочи сообщил, что сыну потребуется повторная пересадка. Первую пластическую операцию 9-летнему ребенку провели 18 марта. Ему пересадили лоскут кожи на месте нижней губы.

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