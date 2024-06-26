Пострадавшие при атаке БПЛА на Кубань спасатели готовятся к выписке из больницы

Мэр Краснодара Евгений Наумов вместе с врио начальника ГУ МЧС России по краю Сергеем Симоненко навестили спасателей, пострадавших при атаке БПЛА.

Геннадий Ивстратов и Владимир Овсянников получили осколочные ранения, и сейчас находятся в больнице на амбулаторном лечении. На свое состояние не жалуются, а даже рады, что остальных коллег не зацепило, рассказал глава краевой столицы.

«Благодарят врачей за оказанную помощь и уже хотят домой. Выписать их могут в ближайшие дни. Кстати, Владимира за пределами больницы ждет не только работа, но и многодетная семья: у мужчины трое сыновей. Старший хочет быть спасателем как папа. Достойный пример для подражания», — написал Наумов в своем Telegram-канале.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», массированная атака беспилотников произошла в ночь на 21 июня. В числе пострадавших — двое сотрудников МЧС России. Им сразу оказали медицинскую помощь.