Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Пострадавшие при атаке БПЛА на Кубань спасатели готовятся к выписке из больницы

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/postradavshih-pri-atake-bpla-na-kuban-spasatelej-gotovyatsya-k-vypiske-iz-bolnitsy
Пострадавшие при атаке БПЛА на Кубань спасатели готовятся к выписке из больницы
Фото t.me/emnaumov

Мэр Краснодара Евгений Наумов вместе с врио начальника ГУ МЧС России по краю Сергеем Симоненко навестили спасателей, пострадавших при атаке БПЛА.

Геннадий Ивстратов и Владимир Овсянников получили осколочные ранения, и сейчас находятся в больнице на амбулаторном лечении. На свое состояние не жалуются, а даже рады, что остальных коллег не зацепило, рассказал глава краевой столицы.

«Благодарят врачей за оказанную помощь и уже хотят домой. Выписать их могут в ближайшие дни. Кстати, Владимира за пределами больницы ждет не только работа, но и многодетная семья: у мужчины трое сыновей. Старший хочет быть спасателем как папа. Достойный пример для подражания», — написал Наумов в своем Telegram-канале.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», массированная атака беспилотников произошла в ночь на 21 июня. В числе пострадавших — двое сотрудников МЧС России. Им сразу оказали медицинскую помощь.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях