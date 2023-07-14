Пострадавшие от стихии жители Туапсинского района начнут получать компенсации с 17 июля

Такую задачу поставил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев свою первому заместителю Игорю Галасю на совещании по итогам объезда подтопленных территорий в Туапсинском районе.

«От стихии пострадали 13 населенных пунктов. Вода зашла более чем в 290 домов, подтопило около 650 придомовых территорий. Сейчас работают комиссии по оценке ущерба», — рассказал Кондратьев.

Глава региона отметил, что выплачивать компенсации необходимо начать уже с 17 июля. Это поможет местным жителям вернуться к привычной жизни и восстановить свои дома.

Все жители Туапсинского района, признанные пострадавшими от разгула стихии, получат единовременно по 10 тыс. рублей. За частичную утрату имущества — по 50 тыс. рублей, за полную — по 100 тыс. рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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